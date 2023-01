Zorgen bij boekenbranche: Nederlandstalige fictie verliest terrein

Directeur Eveline Aendekerk van de branchevereniging CPNB is blij dat de lezers na de lockdowns door corona de weg weer in groten getale hebben gevonden naar de fysieke boekhandel en de bibliotheek. Maar dat de belangstelling voor het werk van Nederlandse schrijvers - in alle genres - tanende is, zit haar niet lekker. „Eén op de vijf verkochte boeken is inmiddels niet in het Nederlands uitgegeven. Dat is voor de gehele keten een zorgelijke ontwikkeling. We moeten het Nederlandse boek koesteren en het cultureel literaire klimaat hier beschermen.”

Boekenmarkt groeit

De boekhandelaren zullen vooralsnog niet klagen. De boekenmarkt is de afgelopen twaalf maanden met 2,7% gegroeid. Maar die toename is volledig toe te schrijven aan de verkoop van anderstalige boeken, waarvan het leeuwendeel Engelstalig is. Eerder, in 2019 zat de afzet van Nederlandstalige boeken ook al eens in de min. Maar toen was de zorg minder groot, omdat destijds de afzet van de boekenmarkt in zijn geheel daalde.

De daling zit echter niet alleen in Nederlandstalige romans en thrillers. Ook kook- en hobbyboeken van eigen bodem waren minder in trek. De CPNB noteert hierin een daling van 5%. En na twee jaren van stevige groei in het kinderboekensegment zat daar in 2022 ook een klein dipje in: de afzet daalde met 1%. Het zal geen verbazing wekken dat fictie, informatieve non-fictie en kinderboeken juist de drie populairste genres zijn binnen de verkoop van anderstalige boeken.

Welkome inhaalslag

Goed nieuws voor de binnensteden en winkelcentra is dat de fysieke boekhandels 16% meer boeken verkocht hebben dan in 2021. Een welkome inhaalslag, al zijn de boekhandelaren daarmee nog niet terug op het niveau van voor de coronapandemie. De onlineverkoop daalde stevig, de afzet via internetkanalen kelderde met 12%, de omzet met 11%.

Lenen bij de bibliotheek doen Nederlanders graag. Afgelopen jaar zijn er meer dan 51 miljoen papieren boeken en fysieke luisterboeken uitgeleend aan de leden. Ook dat is weer een forse stijging in vergelijking met 2021: 34%. Via de online Bibliotheek kwamen daar nog eens 5,3 miljoen e-boeken en 2,1 miljoen luisterboeken bij.