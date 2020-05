’B-actrice Meghan Markle was slecht voorbereid op de rol van haar leven’

Ⓒ ANP

Meghan Markle is inmiddels een van de beroemdste vrouwen ter wereld, een rol waar ze slechts van had kunnen dromen toen zij haar geld nog verdiende als actrice in de serie Suits. Hoewel ze als actrice heeft kunnen wennen aan veel aandacht, was ze volgens koningshuisdeskundige Katie Nicholl absoluut niet voorbereid op een leven in de spotlights.