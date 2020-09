Amy Poehler vond ontmoeting met Hillary Clinton raar

De politici wilden graag weten hoe de vrouwen te werk gingen toen ze hen speelden. Rudolph vertelde dat ze normaal op zoek gaat naar bepaalde maniertjes, maar ze bij Harris niet al te veel opvallends vond. „Maar ik probeer altijd de stem vooral precies goed te krijgen. En als je daar dan de juiste pruik bij op krijgt, dan ben je er al.”

Onwerkelijk

Poehler parodieerde tussen 2003 en 2008 geregeld Hillary Clinton in Saturday Night Live, en keerde nog twee keer terug nadat collega Kate McKinnon de klus had overgenomen tijdens de verkiezingsstrijd in 2016. Clinton herinnerde zich tijdens het benefiet dat ze ooit zelf te gast was en Poehler verkleed als haar zag staan. „Daar stond ze, in een van mijn outfits. Het was onwerkelijk, echt een beetje alsof je uit je eigen lichaam treedt.”

Ook de Poehler kan zich dat moment nog goed herinneren. „Het voelt heel raar om naast degene te staan als wie je verkleed bent”, aldus de comédienne die grapte dat het topsport was om Clinton te spelen. „Ik sliep veel, dronk proteïne shakes en liet ongezond eten staan als er een nieuw seizoen voor de deur stond. Want ik wist dat ik de ring in moest.”

Volgens Variety meldden zo’n 100.000 mensen zich aan voor de virtuele bijeenkomst, die 6 miljoen dollar in het laatje van de Democraten bracht.