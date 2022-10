Schrijfster Saskia Noort krijgt koninklijke onderscheiding

Saskia Noort Ⓒ ANP/HH

Saskia Noort is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De schrijfster kreeg de koninklijke onderscheiding maandagavond uitgereikt door de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema tijdens de première van de verfilming van haar boek Stromboli in Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam.