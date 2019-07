WK-finale op groot scherm bij We Are Electric

Voor de voetballiefhebbers staat zondagmiddag een groot scherm op het festivalterrein waarop de festivalbezoekers de WK-finale van de Oranjeleeuwinnen tegen de Verenigde Staten kunnen bekijken.

Op het affiche van het festival staan bekende namen als The Chemical Brothers, Disclosure, Oscar and the Wolf, Nina Kraviz, Netsky, Charlotte de Witte, Richie Hawtin, Alan Walker, San Holo, Sam Feldt, Chocolate Puma, Donnie en Eric Prydz.

Eikenprocessierups

De organisatoren zijn in de afgelopen periode druk geweest met het bestrijden van de eikenprocessierups. „We hebben, voor zover mogelijk, deze weggehaald. Buiten ons terrein is dat gebeurd door en in samenspraak met de gemeente, terwijl we het zelf op het terrein hebben gedaan. We kunnen niet helemaal garanderen dat er geen overlast is, maar we hebben alles wat binnen onze macht ligt, gedaan om dat te voorkomen”, zegt organisator Paul Brouwer.

In totaal worden komend weekend meer dan 50.000 mensen verwacht. We Are Electric beleefde in 2015 de eerste editie en is ontwikkeld door Fourmation Entertainment en Paaspop tot een meerdaags muziekfestival dat zich voornamelijk richt op cross-over live acts. Onlangs is de samenwerking met ID&T aangegaan, voornamelijk om het festival verder te laten groeien.