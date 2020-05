Geen liefde, wel pottenkijkers voor boer Geert-Jan

Toch zit Geert-Jan er niet mee dat er regelmatig pottenkijkers voor de deur verschijnen. „Dan ga ik naar buiten en zeg ik: ’Hé! Goedemiddag’. En dan stappen ze weer snel op de fiets en gaan ze verder. Vooral als ze schrikken van je, dat vind ik wel leuk. Of ze staan voor het hek met de auto en dan gaan ze naar voren en naar achteren. Dan doe ik de shutters open en doe ik mijn duim omhoog. En dan rijden ze gauw weg. Ik vind het niet erg hoor, ik sta ze graag te woord. Dan zie je ze denken: "Hij is het echt." Ja ik ben het echt”, vertelt Geert-Jan.

Zelfs in de supermarkt ontkomt hij er niet aan. „Ook bij het boodschappen doen stonden er twee vrouwen echt zo te kijken van is hij het nou wel of niet? Toen zei ik: ’Ja hoor, ik ben het!’”

Hoewel hij blij is met de brieven en dankbaar dat vrouwen hem schrijven, vindt hij het wel goed zo. Als we Geert-Jan mogen geloven, heeft hij aan aandacht geen gebrek. „Ook via Instagram krijg ik veel berichtjes binnen en krijg ik veel reacties onder de postjes die ik plaats.”

Hij legt uit: „Zo heb ik net een post gedaan over mijn nieuwe maaier. En dan vraag ik: Wie wil bij mij komen maaien? Dan krijg ik daar ongelooflijk veel reacties op. Iedereen wil ineens maaien. Haha. Dat vind ik wel leuk hoor! Daar hou ik wel van. Anders moet ik dat niet doen natuurlijk. Maar daar krijg ik heel veel vrouwelijke reacties op. Bijvoorbeeld: ’Wanneer kan ik komen?’ of ’Jij bent de leukste boer uit dit seizoen’. Ook allemaal hartjes.”

Toch is er vooralsnog weinig veranderd in zijn liefdesleven. Zo blijkt uit het antwoord op de vraag of hij inmiddels alweer aan het daten is. „Nee, nog niet. Als je het me bij wijze van spreken over een paar weken zou vragen zou er misschien iets veranderd kunnen zijn, maar nu niet. Maar als er nieuws komt dan horen jullie het!”, aldus Geert-Jan.