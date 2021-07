Harvey Weinstein vloog met privéjet naar rechtbank in Los Angeles

Een van de advocaten van de gevallen filmproducent laat aan The New York Post weten dat het privévliegtuig was ingezet vanwege de medische toestand van Weinstein, die verschillende aandoeningen zou hebben. „Dit was gewoon de makkelijkste manier om hem daar te krijgen”, aldus de raadsman.

Weinstein zit in New York een straf van 23 jaar uit voor seksueel misbruik en moet in Los Angeles voorkomen voor soortgelijke misdaden. Hij ontkent in beide zaken, en bepleitte eerder woensdag ook officieel zijn onschuld in het proces in Californië, waar hij voor elf gevallen van misbruik is aangeklaagd. Weinstein kan daarvoor meer dan honderd jaar celstraf krijgen.