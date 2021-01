WIDM-kandidaat Renée Fokker in de kreukels na ongeluk

„Heb een behoorlijke klap gemaakt”, schrijft Renée bij foto’s in haar Instagram Stories. De actrice zegt aangereden te zijn en daarbij haar ene hand te hebben gebroken en de andere gekneusd. Tevens heeft ze een wond op haar neus, is haar lip kapot en heeft ze flink wat schaafwonden. „Heb een behoorlijke klap gemaakt… Maar still alive en een soort van kicking!”

Degene die haar heeft aangereden noemt ze dan ook een ’idioot op de weg’. Wanneer en hoe het ongeluk is gebeurd, maakt ze niet duidelijk. Haar humeur lijkt er in elk geval niet onder te lijden: „Arme mama. Een hand gebroken, een hand gekneusd. Maar vrolijk as always!”, schrijft haar zoon.