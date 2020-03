NPO verhuist Troost-TV naar primetime

Troost-TV is geïnitieerd door cabaretier Paul Haenen, die in de donkere coronatijden een hoopvol en positief geluid wilde laten horen. Haenen maakt sinds anderhalve week dagelijks filmpjes via zijn eigen YouTube-kanaal Betty Asfalt TV. Hier werken dagelijks allerlei cabaretiers, acteurs, zangers en schrijvers aan mee.

Matthijs van Nieuwkerk vond dit project zo leuk dat hij ook een lineaire ’dependance’ van Troost-TV in het leven riep. DWDD staat sinds maandagavond zijn ’herhalingsslot’ op NPO 3 af aan het project. Dagelijks worden er aan het eind van de avond vrolijke en troostrijke programma’s uit de oude doos uitgezonden, zoals Love Letters en Spel zonder grenzen.

Primetime

Troost TV wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bekeken. Dit is reden om het project te verplaatsen naar een beter tijdslot, aldus Rijxman. De uitzendingen zullen binnen een aantal dagen worden verplaatst naar 21.30 uur.

Rijxman beklemtoont dat de NPO op alle fronten de komende weken meer troost wil bieden in deze duistere tijden. Zo worden ook oude series als Zeg ’ns Aaa binnenkort herhaald.