Fantasie en drama weer fraai vermengd in nieuw seizoen ’Undone’

De Nederlandse regisseur Hisko Hulsing gaat in de eerste aflevering verder waar hij drie jaar geleden stopte. Alma hoopt bij een Mexicaanse tempel op de hereniging met haar vader, maar komt dan tot een vreemde ontdekking. Zus Becca, die net nog in de auto op haar wachtte, is nu opeens op huwelijksreis. Uit hun telefoongesprek blijkt dat vader Jacob nog gewoon leeft. Conclusie: Alma’s bewustzijn is in een andere realiteit terechtgekomen. Terwijl Jacob ontroerd beseft dat zijn plan is gelukt, dalen nieuwe herinneringen bij Alma in. Ze blijkt een wetenschapper te zijn en piano te kunnen spelen. Maar een gelukkig leven is dat nog niet automatisch.

Een deel van het oorspronkelijke mysterie schuift daarmee naar de achtergrond, om plaats te maken voor een volgend gezinsdrama. Want Alma’s moeder lijkt iets uit het verleden te verbergen. Intussen blijkt Becca over de gaves te beschikken die Alma nu juist niet meer heeft. Hulsings fraaie techniek springt daarbij opnieuw in het oog. Via digitale rotoscoop worden echte filmopnames met de computer overgetrokken, zodat acteurs in een versimpelde tekenvorm soepel wisselen tussen het dagelijks leven en geabstraheerde werkelijkheden. Een team van kunstenaars gebruikte onder meer olieverf op doek voor de achtergronden. Intrigerend immersief.