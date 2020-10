Maria Mena blijft een open boek

,,Op mijn volgende album hoor je me in betere doen”, vertelt Maria Mena. Ⓒ Foto Sony Music

Wat de titel van een album zegt? In het geval van Maria Mena’s They never leave their wives een heleboel. Er ging vijf jaar voorbij sinds haar vorige plaat. Een behoorlijk deel daarvan zat de Noorse popster (34) zich te schamen, vertelt ze eerlijk.