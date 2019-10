Nieuwe optredens ex-Supertramp-zanger Roger Hodgson

Dat heeft het Amsterdamse theater donderdag bekendgemaakt. De kaartverkoop start zaterdagochtend.

De Brit was dit jaar ook al te vinden in het Muziekgebouw in Eindhoven en het ParkCity Live-festival in Heerlen. De optredens stonden in het teken van het Supertramp-album Breakfast in America. Ook tijdens de shows volgend jaar worden nummers van die plaat gespeeld.

Hodgson was een van de oprichters van Supertramp in 1969 en speelde veertien jaar bij de band. Hij was een van de zangers en is verantwoordelijk voor nummers als School, Give a Little Bit en The Logical Song.