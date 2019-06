Jonas Brothers moeite met einde Game of Thrones

Het filmpje begint vrolijk. Nick vertelt dat de band druk is met een verhaal en een bijbehorende shoot van Harpers Bazaar. Op het moment dat de zin winter is coming valt - een bekende uitspraak uit Game of Thrones - stort Joe in. „Iedere referentie aan de serie snijdt als een mes door zijn ziel.”

Het is te hopen dat Joe snel herstelt van zijn „trauma” en niet iedere keer instort zodra Game of Thrones ter sprake komt. Joe is namelijk getrouwd met Sophie Turner, een van de hoofdrolspelers in de serie.

Overigens lijkt ook Nick gegrepen door het einde van Game of Thrones, al beweert hij zelf van niet. Tijdens de shoot zwaait hij in het rond met een zwaard - tot verbazing van de aanwezige crew.