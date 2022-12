Hugh Grant krijgt gastrol in The Palace

The Palace gaat over het reilen en zeilen binnen het paleis van een totalitair regime dat op omvallen staat. Wat de rol van Grant precies wordt, is nog niet duidelijk. Ook over wat de andere acteurs en actrices in de serie zullen doen is nog niets bekendgemaakt.

Wel is al duidelijk dat Stephen Frears de regie voert en dat Will Tracy is aangetrokken als scriptschrijver. Winslet treedt naast actrice ook op als uitvoerend producent.

Voor Grant betekent de rol in The Palace een terugkeer bij HBO. Hij was eerder al te zien in The Undoing van de streamingdienst. Verder is de Britse acteur bekend van de veelgeprezen serie A Very English Scandal en speelde hij in succesfilms als Bridget Jones, Notting Hill, Four Weddings and a Funeral en Paddington 2.