Prins William en Catherine geven prijs weg bij BAFTA's

Filmproducent Kathleen Kennedy krijgt de Fellowship-award uit handen van de hertog en hertogin van Cambridge. Kennedy heeft gewerkt aan onder meer de Star Wars-serie, Jurassic Park en E.T. De Fellowship-award is de hoogste eer die iemand kan krijgen bij de BAFTA's en wordt uitgereikt aan hen die een 'geweldige bijdrage hebben geleverd aan de filmkunsten'. Eerder gingen ook Alfred Hitchcock, David Attenborough en Stanley Kubrick met de prijs naar huis.

William is sinds 2010 de beschermheer van de filmprijzen. Hij is bijna elk jaar aanwezig geweest op de rode loper, behalve in 2015 en 2016. Dit jaar maken de films 1917, The Irishman, Joker, Once Upon A Time... In Hollywood en Parasite de grootste kans om in de prijzen te vallen.