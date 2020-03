Concerten in Eindhoven en Breda door ondanks corona

„Het leven gaat gewoon door, en ook onze concerten”, stelt de zegsman. „We bekijken de situatie van dag tot dag. Maar vooralsnog gaan alle optredens gewoon door.” De organisatie vraagt bezoekers wel alle voorzorgsmaatregelen in acht te nemen die het RIVM voorschrijft. „Dus was je handen, nies in een papieren zakdoekje. En als je een concert hebt bezocht, ga de volgende dag niet naar je opa en oma.”

Mezz, waar maximaal 600 man in kan, laat weten dat er ’geen directe aanleiding is’ om activiteiten af te gelasten. Wel worden er extra voorzorgsmaatregelen genomen om verdere besmetting zoveel mogelijk te voorkomen. 013 in Tilburg, dat een grote zaal heeft waar 3000 man in passen, kon nog niet direct zeggen wat voor gevolgen de beslissing voor hun zaal heeft. Daar staan komende week onder meer concerten van Agnes Obel en Papa Roach geprogrammeerd.

Grote evenementen

Alle grote evenementen in de regio Brabant worden op last van de burgemeesters voor de komende week afgeblazen. „Ga niet naar gelegenheden waar duizenden mensen zijn, zoek het niet op.”

Voor komend weekeinde zijn niet alleen sportwedstrijden en carnavalsoptochten verboden, maar ook dancefeesten. Een daarvan is Pussy Lounge in Best. De organisatoren daarvan hebben de bezoekers meteen op de hoogte gebracht. „De veiligheid van onze bezoekers, artiesten en medewerkers gaat voor alles. Hoewel de situatie niet in onze handen ligt, hopen we op jullie begrip”,

Onder anderen Paul Elstak, Darkraver, Mental Theo, Arno Kolenbrander en DJ Laurens zouden optreden op Pussy Lounge, dat zaterdag in recreatiepark Aquabest zou worden gehouden.