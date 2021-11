Brigitte Bardot beboet voor ’racistische uitspraken’ over Frans eiland

De 87-jarige Française noemde het eiland destijds in een open brief aan verschillende media een ’Duivelseiland’ en zei dat de inwoners ’inboorlingen’ zijn ’die hun wilde genen hebben behouden’. Dat deed Bardot omdat ze kritiek had op de behandeling van dieren op het eiland dat vlakbij Madagaskar ligt.

De uitspraken vielen verkeerd bij een minister en die diende samen met onder meer een antiracisme-organisatie en diverse religieuze verenigingen een klacht in tegen de voormalig actrice.

Ook het Openbaar Ministerie van Réunion vond de uitspraken beledigend en had tijdens het proces vorige maand een boete van 25.000 geëist tegen Bardot en 5000 euro tegen de medewerker van haar stichting die de brief had verstuurd. Hij krijgt een boete van 4000 euro.