Horrorkoningin Barbara Shelley (88) overleden

Shelley werd vooral bekend door haar rollen in de Hammer Horror films: Blood of the Vampire, The Gorgon en Rasputin: The Mad Monk. Ook speelde ze een rol in Dracula: Prince of Darkness uit 1966. Volgens Bowington was de actrice de ’leidende dame’ van de films. „Ze was een schoonheid die ook heel eng kon zijn”, aldus haar agent. Niet voor niets werd zij dan ook de koningin van de Hammer Horror genoemd.

De actrice liep het coronavirus op nadat ze in het ziekenhuis was geweest voor een controle.