’Haar monsterlijke gedrag op set over de tong in Hollywood’ Kost relatie met Olivia Wilde stapelverliefde Harry Styles de kop?

Door Wimke van der Vaart Kopieer naar clipboard

Eerder werden Harry Styles en Olivia Wilde gespot in Londen. In Engeland zouden ze samen op huizenjacht zijn. Ⓒ Getty Images

Don’t Worry Darling, heet de film waarmee Olivia Wilde furore maakt als regisseur én hoofdrolspeelster. Maar zorgen moet zij zich wel degelijk maken. Want de film wordt in de maanden in de aanloop naar de première geplaagd door schandalen die de reputatie van haar én partner en hoofdrolspeler Harry Styles bepaald geen goed doen. Ruzies en beschuldigingen dat het koppel zich op de set niet zozeer met de opnames als wel met elkaar bezighielden in hun trailers zorgen voor het nodige drama. Vrienden van Harry maken zich vooral zorgen of deze turbulentie hém niet de kop gaat kosten.