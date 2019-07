Marlijn Weerdenburg: ’Of de seks lekkerder was met een vrouw?’

De actrice en presentatrice heeft geen idee. „We hebben het daar eigenlijk nooit over gehad”, zegt Marlijn in Veronica Magazine. Toch heeft de 36-jarige Marlijn er alle vertrouwen in dat Paul geen moeite heeft met haar verleden, of dat hij het raar vindt. „Weet je waarom we zo gelukkig zijn?”, vraagt ze. „Hij laat mij mij zijn. Hij oordeelt niet over mij. Om met mij te zijn, moet je ook zo zijn. Paul begrijpt dat.”

Marlijn gelooft niet dat de verschillen in haar relaties met geslacht te maken hadden. En ook het verschil in seks niet. „Of de seks lekkerder was met een vrouw? Nee, anders zou ik nu niet met een man zijn, haha. Ik vond het even leuk. Maar na vier jaar was ik gewoon niet meer verliefd op haar. Ik heb daarna ook nooit meer verkering gehad met een vrouw. Maar ik sluit niet uit dat het ooit weer kan gebeuren. Ik laat me verrassen door wat er in het leven gebeurt.”

Topless foto

Enkele maanden geleden kwam Marlijn in het nieuws omdat naaktfoto’s van haar waren gestolen uit haar cloud. De politie is er nog altijd volop mee bezig, vertelt ze. Ze gaat ervan uit dat de daders worden gepakt, maar benadrukt dat de hele zaak groter wordt gemaakt dan hij is.

„Eigenlijk vond ik de aandacht die eraan werd besteed veel erger dan de gehackte foto’s zelf”, zegt Marlijn. „Het is trouwens maar één naaktfoto: van mijn borsten. Ja, het zijn mijn borsten, klopt, big deal. Ik heb weleens topless op het strand gelopen, zien de mensen mijn borsten ook. Wat ik vervelender vind, is dat er ook persoonlijke foto’s tussen zitten. Die foto’s gaan niemand iets aan.”