Disneys ’Strange world’ zucht onder eigen boodschapperigheid

In een animatiefilm die knipoogt naar avontuurlijke (strip)verhalen van weleer, snijden de regisseurs van Strange world naast deze tijdloze familiedynamiek ook modernere thema’s aan. Zo is de 16-jarige Ethan verliefd op een jongen en draait het in het verhaal ook om welvaart die is verkregen door het (onbewust) plegen van ecologische roofbouw.

Als de wegen van Jaeger en Searcher zich tijdens hun ontdekkingstocht scheiden, verdwijnt pa achter de horizon, terwijl zoonlief terugkeert naar huis met een nieuw ontdekte plant. De vruchten daarvan blijken een bron van energie en worden de motor achter de bloeiende economie van Avalonia. Tot na zo’n 25 jaar alle levenskracht uit het gewas lijkt weg te vloeien en Searcher opnieuw op expeditie gaat in een poging dat proces te stoppen.

Niet alleen wachten hem en zijn reisgenoten diep onder de grond een complete wereld vol vreemde creaturen, de tocht loop ook uit op een onverwachte familiereünie. Waarbij de Clades hun conflicten moeten bijleggen en pijnlijke keuzes niet uit de weg kunnen gaan. Noodzakelijk om de toekomst van Avalonia veilig te stellen, ook voor komende generaties.

Don Hall (Big Hero 6, Raya and the last dragon) en zijn co-regisseur Qui Nguyen paren in Strange world hun uiterst fantasievolle design en een emotionele kern rond vaders en zonen aan een verhaal dat vaak kort door de bocht gaat en zucht onder z’n eigen boodschapperigheid. Die voelt plichtmatig aan, net als de soms wat opgelegde humor. Waardoor deze nieuwe Disneyfilm - ondanks ongetwijfeld nobele intenties - de kleurrijke middelmaat uiteindelijk niet ontstijgt.

✭✭✭ (3 sterren uit 5)