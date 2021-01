Contactverbod voor echtgenoot Christina Ricci

Entertainment

Voormalig kindster Christina Ricci wil geen beroemde zoon

Christina Ricci is niet te spreken over ouders die hun kinderen pushen om het te gaan maken in Hollywood. De voormalig kindster, die op haar negende doorbrak met een rol in de film Mermaids (1990) en daarna te zien was in films als The Addams Family en Casper, weet als geen ander hoe het is om op te...