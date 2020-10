’Tv-duo FRANK & ROGIER niet meer te redden’

Komt het nog goed tussen Frank en Rogier? Ⓒ HH/ANP

Terwijl FRANK verblijft in zijn Zuid-Franse villa bij Saint-Tropez, waar volgens zijn echtgenoot ROGIER de FAMILIE FLODDER zich nog voor zou schamen, houdt die zich in Den Haag voor iedereen verborgen en onbereikbaar. Inside-bronnen: ,Er is gewoon teveel gebeurd en er speelt tussen die twee nog veel meer ellende.”