Honger en wanhoop in tweede seizoen horrorserie over slachtoffers vliegramp Worden de voetbalmeiden van Yellowjackets nu echt kannibalen?

De serie Yelllowjackets volgt eenvoetbalteam van getalenteerde meiden die na een vliegtuigcrash anderhalf jaar moeten zien te overleven in de Canadese wildernis. Ⓒ Kailey Schwerman/SHOWTIME

De psychologische horrorreeks Yellowjackets volgt een groep tieners die na een vliegtuigcrash anderhalf jaar lang moet overleven in de Canadese wildernis. In flash forwards zien we de gevolgen van die beproeving op hun latere leven. Ja, dit doet denken aan de dramaserie Lost of de film Alive, over de rugbyers die in de Andes neerstortten. Toch is dit een verhaal apart.