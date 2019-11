Kaley Cuoco en echtgenoot wonen niet samen

Cuoco, die bij het grote publiek bekend werd door rol als Penny in The Big Bang Theory, heeft haar vertrouwde Californië achter zich gelaten en woont tegenwoordig in New York. Toch is zij niet verhuisd om samen te wonen met haar man Karl Cook, die heeft namelijk nog gewoon in zijn eigen huis.

In de talkshow The View vertelt Kaley dat mensen simpelweg niet kunnen geloven dat zij en haar man niet samen wonen. Zelf is ze echter heel blij met de situatie. „We leven apart door ons werk. Zijn zaak en paarden zijn een paar uur van waar ik momenteel woon”, legt ze uit.

„We zijn op dit moment wel samen een huis aan het bouwen. We leven gewoon niet onder hetzelfde dak. Dat werkt erg goed en wij vinden het geweldig. Ik snap dus niet goed waarom mensen er zo’n probleem mee hebben.”