Britney Spears roemt ’steunende’ moeder na eerdere kritiek

Spears deelt een foto van zangeres Selena Gomez die vorige maand als verrassing te gast was op haar bruiloft. „Ik had geen idee. Ik was zo blij!!! Ze zei wel drie keer tegen me dat ze wilde dat ik gelukkig was. Dat wil mijn moeder ook.”

De zangeres schrijft daarnaast dat Lynne op straat door de paparazzi werd gevraagd naar wat ze vindt van het huwelijk van haar dochter, waarvoor ze niet was uitgenodigd. „Ze zei dat ze alleen maar wilde dat ik gelukkig was!!! Mama en Selena, ik ben zo blij dat ik zo’n steunende familie heb!!!”

Mentale inzinking

Spears stond sinds een mentale inzinking in 2008 tot en met november vorig jaar onder toezicht van haar vader, die daardoor al die tijd verantwoordelijk was voor al haar beslissingen. De zangeres schreef vorig jaar op Instagram dat haar moeder met dat idee kwam. „Ik krijg die jaren nooit meer terug”, zei ze toen.

Juridisch is Spears ook verwikkeld in een strijd met haar moeder. Lynne stapte naar de rechter omdat ze wil dat haar dochter opdraait voor de kosten die ze heeft gemaakt voor de rechtszaak rond de curatele. Woensdag is er een zitting.