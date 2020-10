Martijn Krabbé zoekt naar beste kerstdorpbouwers

In het programma strijden kandidaten tegen elkaar om het mooiste miniatuur kerstdorp te maken. Volgens RTL heeft ‘bijna iedereen thuis’ weleens een kerstdorp gebouwd, maar wordt de groep die dit serieuzer aanpakt steeds groter.

Krabbé denkt dan ook dat RTL 4 een kijkcijferhit kan verwachten. ,,Ik denk dat het in deze tijd wel eens een schot in de roos kan zijn. Het is zo’n perfect world met allemaal knipperende lampjes, mooie kleine huisjes, een schaatsbaantje”, vertelt de presentator aan RTL Boulevard. ,,Het is zo lief en zo klein en zo schattig om dat op miniatuur te zien allemaal. Daarom ben ik natuurlijk ook gevraagd om dat te presenteren. Ze zochten gewoon de kleinste presentator die ze hebben bij RTL. Nou, dat ben ik dus.”