3JS vieren nieuw album met digitaal feest

Tijdens het De aard van het beest-feest, gepresenteerd door Kees Tol, spelen de 3JS alle nummers van de nieuwe plaat. Ook geven Nick en Simon een optreden. Het evenement, dat plaatsvindt in het decor van hun geannuleerde theatertournee, is donderdag vanaf 18.30 uur te volgen via het YouTube-kanaal van de 3JS en via de Lokale Omroep Volendam Edam (L.O.V.E).

Het is het twaalfde album van het drietal en de eerste plaat met het kersverse lid Robin Küller. Hij volgde Jan de Witte na zes jaar op die op zijn beurt het stokje overnam van zijn vader Jaap.