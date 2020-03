Theo Maassen duikt in verborgen verleden

Zo heeft hij twee grote vragen die allebei met zijn opa’s te maken hebben, en wil hij meer te weten komen over de krankzinnigheid die in zijn familie schijnt voor te komen.

Naast Theo doen ook Annechien Steenhuizen, Remy Bonjasky, Jennifer Hoffman, Erik van Muiswinkel, Esther Verhoef, Ferry Mingelen en Dolf Jansen mee aan het nieuwe seizoen. De zoektochten in het programma, dat sinds 2010 te zien is bij de publieke omroep, leiden tot ontmoetingen met nieuw ontdekte familieleden of werpen nieuw licht op oude verhalen.

Het nieuwe seizoen van Verborgen verleden start vrijdag 3 april om 20.35 uur op NPO 2 met Theo Maassen.