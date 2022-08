Britse media kritisch over eerste podcast Meghan

In Britse media verschenen overwegend kritische recensies van de podcast van de hertogin van Sussex. Een recensent van de krant The Times gaf bijvoorbeeld één ster en noemde de podcast onder meer een ’parade van banaliteiten en absurditeiten’. Ook de kritiek van een columnist van de Daily Telegraph was niet mals. „Meghans podcast is gewoon weer een andere manier waarop ze over zichzelf kan praten”, luidde de conclusie. The Spectator schreef dat tennisliefhebbers die voor Serena Williams zouden luisteren wellicht teleurgesteld worden. „De show gaat eigenlijk alleen over Meghan.”

Er waren ook positieve reacties. Zo sprak columniste Jasmine Dotiwala haar steun uit voor de vrouw van prins Harry. „Meghan is een goede spreker, presentator, gastvrouw en interviewer”, schreef zij op Twitter. Courtney Pochin, een redacteur voor tabloid The Daily Mirror, noemde Meghan op Twitter ’een genie’.

In de podcastserie Archetypes praat de echtgenote van prins Harry met wisselende gasten over steeds een ander vooroordeel of stereotype waar vrouwen mee te maken hebben. In de tweede aflevering praat Meghan met zangeres Mariah Carey. Latere gasten zijn onder anderen actrice Mindy Kaling en comédienne Margaret Cho.