Jandino weigert theateroptreden om QR-code: ’Rare schijnbeweging’

„Ik ben vandaag gebeld met de vraag of ik bereid was om zaterdag op te treden. We gaan als protest het theater 1 dag open gooien, wel hanteren we de QR code zeiden ze. Sorry, maar ik heb ze vriendelijk bedankt”, schrijft Asporaat. „Hoe graag ik zou willen optreden en mijn publiek bedienen en hoezeer ik het waardeer dat sommige theaters eindelijk beginnen in te zien dat het zo niet langer gaat en hun stem laten horen. Protesteren, maar wel de QR hanteren is voor mij een rare schijnbeweging.”

Asporaat annuleerde eind september ook zijn theatertour vanwege het coronatoegangsbewijs. Hij liet weten dat dat zowel emotioneel als financieel voor hem geen gemakkelijke keuze was, maar dat hij niet ’wilde meewerken aan een tweedeling in de samenleving’. Hij nam zijn besluit na het ontvangen van een brief van een vrouw met kanker die door haar chemokuur geen vaccin en dus geen QR-code kon krijgen.