Henny Vrienten: ’Kooymans is hét icoon van de Nederlandse rock’

Vrienten, die samen met Kooymans en Boudewijn de Groot sinds 2016 de supergroep Vreemde Kostgangers vormt, schrijft op Instagram: „Zo, vlak voor een optreden, zal ik mijn vriend nooit meer zien.”

Daarbij plaatst hij een foto van de Golden Earring-oprichter in een kleedkamer met zijn gitaar in de hand. „Ik denk aan de tijd dat we zo veel plezier op de podia hadden. Een geweldige muzikant en een ongelooflijk lieve man.”

Fijnste zanger

De bassist en zanger van Doe Maar sluit zijn bericht met de boodschap dat Kooymans voor hem hét icoon van de Nederlandse rock is. „En sowieso de fijnste zanger. Einde van een tijdperk.”

Door de spierzieke is Kooymans (72) niet meer in staat gitaar te spelen of op te treden. In gesprek met Privé liet Golden Earring-bandlid Barry Hay vrijdag weten dat per direct de stekker uit de Haagse band is getrokken. „We hadden George een waardig afscheid met de band willen geven. Het is verschrikkelijk dat we nu, abrupt, definitief gaan stoppen met de Golden Earring.”