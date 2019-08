Peaky Blinders verschijnt begin oktober op Netflix

Peaky Blinders ontleent haar naam aan de gelijknamige bende die net na de Eerste Wereldoorlog actief was in Birmingham. In het vijfde seizoen krijgt de bende, onder aanvoering van Tommy Shelby (een rol van Cillian Murphy), te maken met de beurskrach van 1929.

Naast Cillian Murphy keren alle belangrijke hoofdrolspelers terug in het nieuwe seizoen. Ook zijn enkele nieuwe namen, zoals Sam Claflin en Brian Gleeson, toegevoegd aan de cast.