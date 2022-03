Premium Het beste van De Telegraaf

Eerbetoon aan Franse en Hollandse buitenschilders Fries Museum pronkt met sfeervolle landschappen uit Boijmans

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

’Boomgaard in de lente’ van de Franse schilder Alfred Sisley. Ⓒ Fries Museum

De heilzame werking van de natuur en de troost die ontluikende bloemen in de lente kunnen bieden, waren ook in de negentiende eeuw bekend. Nadat in 1840 de verftube was uitgevonden, trokken kunstenaars er massaal op uit om dreigende donderwolken, een zonovergoten boomgaard of het ochtendgloren boven de weilanden vast te leggen. De expositie À la Campagne in het Fries Museum is een eerbetoon aan Franse en Hollandse buitenschilders.