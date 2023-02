Premium Het beste van De Telegraaf

Net als Paris Hilton zijn ze ’ineens’ moeder: Waarom Hollywood-sterren niet zelf meer baren

Door Onze redactie Kopieer naar clipboard

Sarah Jessica Parker met echtgenoot Matthew Broderick, zoon James en hun tweeling Tabitha en Marion. Ⓒ Getty Images

Hotelerfgename Paris Hilton is bepaald niet de eerste ster die ’moeiteloos’ moeder werd. Een paar weken nadat zij nog uitbundig de jaarwisseling had gevierd op een party in New York hield zij voor het eerst haar zoon in de armen! Een kind dat zij dan ook niet zelf heeft gebaard, zoals we de laatste jaren steeds vaker zien in sterrenland.