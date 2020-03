Ontknoping bezorgt Wie is de mol? kijkcijferrecord

Het twintigste seizoen van Wie is de mol? bezorgde de makers ook al de beste seizoensstart met ruim 3 miljoen kijkers. Ook werd het record voor uitgesteld kijken gebroken. De eerste aflevering werd in totaal door 4,06 miljoen mensen gezien. Zelden wordt een programma in de week na uitzending zo vaak teruggekeken.

De kijkers zagen zaterdag hoe Rob Dekay werd ontmaskerd als mol. Buddy Vedder won de show. Hij ging met de pot van 13.400 euro naar huis. Presentator Rik van de Westelaken onthulde aan het einde van de finale dat er nog dit jaar een extra seizoen van Wie is de mol? komt.

Ook andere NPO 1-programma's deden het zaterdag goed. De zender vult de gehele top 6 van de kijkcijferlijst. Zo keken er bijna 1,8 miljoen mensen naar Dit was het nieuws en trok het NOS Journaal van 20.00 uur 3,3 miljoen kijkers.

Op prime time was All You Need is Love op RTL 4 het best bekeken alternatief voor Wie is de mol? De show van Robert ten Brink trok bijna 1 miljoen kijkers. Ook het daaropvolgende Bankgiro Miljonairs, wederom met Ten Brink, trok ruim 1 miljoen kijkers. Op SBS6 keken 726.000 mensen naar Deze quiz is voor jou van Linda de Mol.