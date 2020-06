Doutzen sluit ’liefdevol’ hoofdstuk af

Ze noemt de mensen van het merk met wie ze samenwerkte, haar ’geliefde Hunkemöller-familie’. „Ik ben zo dankbaar om deze kans te hebben gehad en ik wil iedereen bedanken voor de liefde en steun die jullie me de afgelopen jaren hebben gegeven. Ik heb zoveel geleerd tijdens dit avontuur. Maar nu is het tijd voor een nieuw pad dat zich met de tijd zal ontvouwen.”

De herinneringen zullen haar echter bijlijven. „De herinneringen die we door de jaren heen gecreëerd hebben zal ik nooit vergeten en altijd blijven koesteren.”

Het Friese topmodel nam in 2016 het stokje over van Sylvie Meis als gezicht van het Amerikaanse lingeriemerk. Ze vond het toen ’leuk weer lingerie’ te doen. Doutzen liep ook jarenlang in lingerie voor Victoria’s Secret. Bij Hunkemöller kreeg ze ook de kans haar eigen lingerielijn te ontwerpen.