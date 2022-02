Mick Jagger produceert nieuwe docuserie over James Brown

James Brown: Say It Loud moet in 2023, het jaar dat de in 2006 overleden zanger 90 zou zijn geworden, uitkomen. In de serie komen vrienden, familie en artiesten met wie de ’Godfather of Soul’ ooit heeft samengewerkt aan het woord. Ook zijn er nooit eerder vertoonde archiefbeelden te zien.

Jagger vindt het geweldig dat hij de vierdelige reeks mag produceren. „Hij was een briljante performer die mij vanaf het begin heeft geïnspireerd en iemand die zeer toegewijd was aan de burgerrechtenbeweging. Ik heb James altijd bewonderd en heb zoveel van hem geleerd.”