Johnny de Mol: ’Ik had wel wat in te halen met mijn vader’

Toch verschilde de opvoeding van zijn stiefvader niet zoveel met die van zijn echte vader, vertelt Johnny in de online serie Op de gevoelige plaat van William Rutten. Over Lerby zegt hij: „Die was rechtdoorzee. Die was echt wel heel streng. En het maakte hem niet zoveel uit wat je deed, als je het maar goed deed, of het nou de afwas deed of de korfbal op school.” ’Grappig genoeg’ lijkt hij daarin op zijn echte vader, merkt Johnny de Mol op. „Die hebben een beetje diezelfde mentaliteit en ik denk dat dat wel goed was voor mij.”

Tegelijk moest hij ook hard werken aan de band met zijn vader toen hij op zijn zestiende bij hem kwam wonen. „We hadden wel wat in te halen toen.”