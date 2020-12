Jennifer Hoffman: ’Nooit gedacht zó van zwangerschap te genieten’

Jennifer is geen moment misselijk geweest en heeft ook geen last van trek in bepaald eten. „Behalve bladerdeeg. Oké oké oké. En pasta. En kaneelbroodjes. En croissantjes. En gevulde speculaas. En goedkope saucijzenbroodjes van een tankstation. Liefst van die lauwe. Die de hele dag verdrietig liggen te zweten in zo’n armoedige vitrine weet je wel”, grapt ze.

Op wat vermoeidheid in de eerste weken na heeft de actrice ’ niks te klagen’. „En eerlijk is eerlijk. Ik had ik nooit gedacht dat ik hier zó van zou genieten. Schopjes, hikjes, bubbels en vlinders. Man wat een feest.”

Jennifer maakte haar zwangerschap in september bekend. De actrice is sinds 2018 samen met zakenman Dorian Geis.