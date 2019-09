Kopspijkers keert terug op tv

Matthijs van Nieuwkerk nodigde Jack Spijkerman en Owen Schumacher uit om te praten over een eenmalige terugkeer van Kopspijkers. „De vraag is eigenlijk heel simpel: zullen we het nog een keer doen?”, trapt Matthijs meteen af.

Daar hoeft Jack eigenlijk niet over na te denken. „Regel jij een pasje dat ik het gebouw weer in mag”, antwoordt hij ad rem. „Het lijkt mij heel leuk, maar er zijn praktische problemen!” Maar die praktische problemen, veegt Matthijs direct van tafel. Het gebrek aan een studio is er volgens de presentator niet. „Het mag hier!”, roept hij enthousiast. „Oh. Nou dan ben ik klaar! Mag ik hier op zaterdag in?”, vraagt Spijkerman. Ook dat is geen probleem voor Matthijs.

Op de vraag of het programma nog steeds zo populair zal zijn, reageert Owen twijfelachtig. „Ik heb geen idee! Maar ik denk er met heel veel plezier aan terug.” Ook Jack durft daar geen antwoord op te geven. „Wij begonnen met die fragmenten ooit, maar dat zie je nu overal. Typetjes zie je over, maar het geheel was natuurlijk wel een uitzending waar de vreugde vanaf sprong.”

Al snel volgt dan ook de conclusie dat Kopspijkers inderdaad eenmalig terug zal keren ’ergens half december’.