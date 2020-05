Geen Emmy voor Oscargenomineerde films

Het gebeurt de laatste jaren vooral vaak dat documentaires eerst in de bioscoop worden uitgebracht, en daarna op televisie te zien zijn. Bergbeklimdocu Free Solo won bijvoorbeeld in 2019 eerst een Oscar en later in het jaar alsnog een Emmy, omdat de film ook was uitgezonden op National Geographic.

De maatregelen gaan pas volgend jaar in. Oscargenomineerde documentaires American Factory en The Cave, die na hun bioscooprelease te zien waren op respectievelijk Netflix en National Geographic, kunnen dit jaar nog wel opgaan voor een Emmy.

De Academy of Motion Picture Arts and Sciences, die de Oscars uitreikt, heeft nog geen dergelijke maatregel. Een film zou dus wel nog kans hebben op een Oscar ná een Emmy-nominatie. Dat kan alleen als een film voor 1 juni wordt uitgezonden, de deadline voor tv-programma’s om nog dat jaar mee te dingen naar een Emmy.

The Academy, zoals de Oscarorganisatie meestal kortweg wordt genoemd, heeft voor de komende uitreiking wel een eenmalige uitzondering ingevoerd in verband met het coronavirus. Films die hun bioscooppremière hebben gemist omdat de filmhuizen dicht zijn, komen voor deze keer wel in aanmerking voor een Academy Award als ze alleen on demand zijn uitgekomen.