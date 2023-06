Schilderij Gustav Klimt levert recordbedrag op van 86 miljoen euro

Schilderijen van Klimt die op een publieke veiling belanden, zijn schaars, dus het is niet gek dat er astronomische bedragen voor worden neergelegd, weet Jop Ubbens, kunstadviseur en oud-directeur van veilinghuis Christie’s in Amsterdam. „Er zijn mensen die dit heel graag willen hebben, het is trofeekunst. Gustav Klimt is een van de grote jongens in de categorie Picasso en Monet.”

Wie het schilderij aan zijn of haar collectie mag toevoegen is niet bekend. „Het kopen van dit soort kunst is een spelletje tussen zo’n duizend miljardairs in de wereld. En die kunnen uit China, Singapore, Amerika, Frankrijk of Azerbeidzjan komen. Misschien is het wel een hele rijke Oostenrijker, Klimt was immers ook een Oostenrijker.”

’Waarde relatief’

Het schilderij komt uit begin 20e eeuw, de beste periode van de schilder. „Ik ben zelf een enorme Klimt-fan, maar de waarde van een schilderij verschilt tussen absoluut en relatief. Absoluut gezien is het de mooiste die er is nu op de markt. En de enige, voor zover ik weet. Relatief gezien, hangen er in musea mooiere, maar dat je dat zelf zoiets in bezit kan hebben, dat is natuurlijk waanzinnig.”

Ondanks het exorbitante bedrag is het niet de duurste Klimt die ooit werd verkocht. „Er waren eerder schilderijen van Klimt van een mevrouw die heette Adele Bloch-Bauer, daar is ook de film Woman in Gold over gemaakt. Die schilderijen waren eerder gejat door de nazi’s maar zijn teruggeven aan de rechtmatige familie. Die heeft Ronald Lauder van de gelijknamige cosmeticafirma uiteindelijk voor zijn museum in New York weten te kopen.”

Het eerste portret van Bloch-Bauer, Lady in Gold, werd voor 135 miljoen dollar verkocht, en de tweede Portrait of Adele Bloch-Bauer II voor 150 miljoen dollar. Het tweede schilderij werd aan Lauder verkocht door niemand minder dan talkshowster Oprah Winfrey.

Liefde voor kunst

Enkel een kwestie van prestige is het niet om zulke kunst te kopen, denkt Ubbens, een verkeerde investering is een schilderij zoals dit niet. „In principe wordt dit schilderij alleen nog maar meer waard, want zulke werken worden steeds zeldzamer. Maar het begint vaak wel voor de verzamelaar bij een liefde voor kunst. Dit is zo’n razend decoratief stuk, als je zoiets moois hebt gekocht is het ook wel iets om het over te hebben met mensen.”