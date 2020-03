Muziek- en filmsector: coronaschade loopt in de tientallen miljoenen euro’s

Ondernemers in onder meer de muziekindustrie gaan samen optrekken tegen de gevolgen van de coronacrisis. Ⓒ ANP Kippa

Amsterdam - De verenigde muziek-, film en boekenindustrie wil met de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Economische Zaken en Klimaat (EZK) in gesprek over hoe de door de coronacrisis ontstane problemen in deze sectoren het hoofd kunnen worden geboden. De schade loopt naar schatting in de tientallen miljoenen euro’s.