Premium Het beste van De Telegraaf

Deze beroemde mannen hebben een leger aan kinderen

Door Onze Redactie Kopieer naar clipboard

Alec Baldwin wordt nu voor de achtste keer vader. Ⓒ ANP/HH

Hoewel de sterren vaak lange werkdagen maken, blijken ze toch nog tijd over te hebben om een gezin te starten, én daarna hun kroost flink uit te breiden. Dit gaat zeker op voor acteur Alec Baldwin, die nu voor de achtste keer vader wordt. Voor deze mannelijke beroemdheden lijkt the more, the better het levensmotto te zijn.