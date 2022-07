Premium Het beste van De Telegraaf

I want your song: Op zoek naar die ene hit

Sanne Hans (naast presentator Snelle) is de eerste artiest die op zoek mag naar een hit. Ⓒ Talpa

Nederland barst van de artiesten, met fantastische nummers. Maar het vinden van die ene grote hit is een lastige taak, leren we van I want your song. Een nummer waar je kippenvel van krijgt is natuurlijk ook niet zo maar geschreven en wat is eigenlijk de magie van een hit, en welke ingrediënten moet een nummer daarvoor hebben?