Jeff Bridges en Francis Ford Coppola reageren op dood regisseur

„Ik hield van hem en ik zal hem missen”, aldus Bridges, die een van de hoofdrollen had in The Last Picture Show (1971). „Hij laat zijn geweldige films en visie achter.” Tatum O’Neal, die in 1974 op haar tiende een Oscar won voor haar bijrol in Bogdanovich’ Paper Moon, deelde op Instagram verschillende foto’s en filmpjes van de regisseur. „Peter was mijn hemel en aarde”, schreef ze daarbij. „Een vaderfiguur, een vriend.”

Francis Ford Coppola liet in een statement aan Deadline weten: „Ik zal de première van The Last Picture Show vergeten. Aan het einde sprong het publiek om me heen op en barstte er een applaus los dat zeker 15 minuten duurde. Ik zal nooit vergeten dat alhoewel ik zelf nog nooit zo’n reactie had meegemaakt, Peter en zijn film het verdienden. Ik hoop dat hij dat geluksgevoel nu tot in de eeuwigheid heeft, en hij voor altijd geniet van ons applaus.”

Barbra Streisand, die de hoofdrol had in Bogdanovich’ What’s Up, Doc? uit 1972, liet op Twitter weten: „Peter maakte me altijd aan het lachen! En hij zal dat vanuit daarboven ook blijven doen. Rust zacht.”