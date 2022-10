Britney Spears zag schrijven boek als therapie: ’Op naar een nieuwe dag!’

„Ik heb drie verschillende versies van mijn boek geschreven en heb VEEL therapie gehad tijdens het proces”, stelt Spears in een bericht op Instagram. „Was het het waard ???? Niet zo zeker... Op naar een nieuwe dag!!!”

De Hit Me Baby One More Time-zangeres zou 15 miljoen dollar (ruim 13 miljoen euro) krijgen voor haar memoires. De New York Post meldde eerder dat uitgeverijen tegen elkaar hadden opgeboden, maar dat het Simon & Schuster lukte om Spears te laten tekenen.

Spears stond jarenlang onder bewind van haar vader, Jamie Spears, die volledige zeggenschap had over haar. Jamie werd in 2008 aangesteld nadat de zangeres een mentale inzinking kreeg, maar zou zijn rol volgens de advocaten van Britney in de loop der tijd misbruikt hebben. De ondertoezichtstelling is vorig jaar opgeheven en de zangeres kan nu dan ook weer vrijuit praten, zoals in haar aankomende boek.