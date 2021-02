Yolanda Hadid: ’Zonder mijn kinderen had ik niet meer geleefd’

Ze begint haar verhaal door te vertellen dat ze altijd een ’multitaskende moeder’ was, maar dat veranderde toen ze ziek werd en vreselijk veel last had van hevige vermoeidheid, verwardheid en pijn in haar gewrichten. Ze omschrijft deze transformatie als die van ’een sociale vlinder die langzaamaan haar magie verloor’. „Ik voelde me enorm depressief.”

Het venijn zat hem volgens haar ook in het feit dat, net zoals veel andere chronische ziekten, Lyme weinig zichtbaar is. „De ongelukkige waarheid is dat je er gezond uitziet van de buitenkant.” Het is volgens haar veel makkelijker om compassie te voelen voor iemand die er van buiten ook ziek uit ziet. „Sommige mensen geloven zelfs niet dat de ziekte van Lyme bestaat.”

Haar drie kinderen, Gigi, Bella en Anwar, waren haar steun en toeverlaat tijdens de donkere periodes. „Het was een sombere, pijnvolle hel waar ik doorheen moest. Als mijn kinderen er niet waren geweest, leefde ik nu niet meer.”

Inmiddels heeft Yolanda veel minder last van pijnen of vermoeidheid door haar strikte wellness-routine en gezonde levensstijl. „Ook dankzij mijn lieve vriend Joseph Jingoli, die mij weer in de liefde liet geloven.”