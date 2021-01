Mishandelingszaak Lil’ Kleine overgedragen aan OM

In oktober kwam naar buiten dat een 28-jarige Amsterdammer aangifte heeft gedaan van een mishandeling op 7 december 2019 waarbij Lil’ Kleine betrokken was. Het slachtoffer beschrijft in de aangifte dat hij toen hij club Olivia op het Rembrandtplein binnenkwam, per ongeluk tegen de vriendin van de rapper, Jamie Vaes, aanbotste.

Daar reageerde de rapper vrij agressief op. Toen de man enige tijd later de discotheek weer verliet, zou Lil’ Kleine hem hebben aangewezen aan vrienden. Daarop werd het slachtoffer door twee personen aangevallen. Zijn manager Nathan Moszkowicz liet weten dat de rapper vorig jaar eenmalig is verhoord.

„Ze worden verdacht van mishandeling. De politie heeft het dossier dat van deze zaak is opgesteld naar het OM gestuurd om te beoordelen. De officier van justitie moet in deze zaak nog een beslissing nemen. Het is op dit moment onduidelijk wanneer die beslissing zal worden genomen”, aldus de woordvoerder.